Сотрудники МЧС сняли забравшегося под крышу аэропорта Внуково мужчину

В аэропорту Внуково задержали забравшегося под крышу мужчину

Мужчину, забравшегося под крышу аэропорта Внуково, ночью сняли сотрудники МЧС и службы авиационной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В 00:16 часов мужчину, уроженца иностранного государства, который ранее забрался вверх по металлическим конструкциям терминала А международного аэропорта Внуково, силами сотрудников МЧС и службы авиационной безопасности аэропорта удалось снять", – говорится в сообщении.

Мужчину передали медикам и сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент устанавливаются все причины случившегося. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

"Пострадавших нет. Аэровокзальный комплекс продолжает работать в штатном режиме", – добавляется в сообщении.

Инцидент произошел накануне вечером. В течение почти четырех часов правоохранители, психологи и сотрудники МЧС вели переговоры с хаотично перемещающимся под потолком иностранцем, пытаясь спустить экстремала с опасной высоты. Позднее мужчину задержали.

Предполагается, что у иностранца не получилось поменять билет на более раннюю дату вылета, поэтому он решил привлечь внимание к своей проблеме, забравшись на высоту по металлическим конструкциям.