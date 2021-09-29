В аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу терминала и угрожает спрыгнуть

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В терминале аэропорта Внуково пассажир забрался на опасную высоту по металлическим конструкциям. Специалисты предпринимают меры, чтобы спустить мужчину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"По какой причине это произошло, а также адекватность состояния пассажира установят специалисты соответствующих служб. На месте уже работают представители службы авиационной безопасности, а также сотрудники МЧС и скорой помощи. На данный момент предпринимаются все меры, чтобы спустить экстремального пассажира с опасной высоты", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.

Ранее самолет, летевший по маршруту Москва – Барнаул, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода по причине ухудшения самочувствия одной из пассажирок.