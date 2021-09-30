Стала известна личность иностранца, который забрался под крышу во Внуково

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Иностранцем, который забрался под крышу в столичном аэропорту Внуково, оказался кубинец Дуэнос Кордеро Гиран, сообщает газета "Известия".

По информации издания, мужчина хотел улететь в Мексику, но его туда не пустили, поэтому он решил забраться на экстремальную высоту. Других подробностей не приводится. По данным телеграм-канала "112", кубинцу 43 года.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. В течение почти четырех часов правоохранители, психологи и сотрудники МЧС вели переговоры с хаотично перемещающимся под потолком иностранцем, пытаясь спустить экстремального пассажира с опасной высоты. Позднее мужчину задержали.

В начале августа одна из пассажирок в Шереметьево начала громить стойки регистрации, драться с другими людьми и ругаться матом. Она угрожала "все разнести", если не попадет на свадьбу к подруге. Женщина также набросилась и на сотрудников полиции, пытавшихся ее успокоить. Позже ее задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.