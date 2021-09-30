Стала известна личность иностранца, который забрался под крышу во Внуково

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Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Иностранцем, который забрался под крышу в столичном аэропорту Внуково, оказался кубинец Дуэнос Кордеро Гиран, сообщает газета "Известия".
По информации издания, мужчина хотел улететь в Мексику, но его туда не пустили, поэтому он решил забраться на экстремальную высоту. Других подробностей не приводится. По данным телеграм-канала "112", кубинцу 43 года.
Инцидент произошел накануне поздно вечером. В течение почти четырех часов правоохранители, психологи и сотрудники МЧС вели переговоры с хаотично перемещающимся под потолком иностранцем, пытаясь спустить экстремального пассажира с опасной высоты. Позднее мужчину задержали.
В начале августа одна из пассажирок в Шереметьево начала громить стойки регистрации, драться с другими людьми и ругаться матом. Она угрожала "все разнести", если не попадет на свадьбу к подруге. Женщина также набросилась и на сотрудников полиции, пытавшихся ее успокоить. Позже ее задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу терминала и угрожает спрыгнуть
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