В аэропорту Внуково задержали забравшегося под крышу мужчину

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мужчина, который забрался под под крышу терминала в аэропорту Внуково, задержан. Об этом сообщается в телеграм-канале "Москва 24".

"Нарушитель задержан полицией. Предварительно, гражданин Кубы залез наверх, потому что находится в аэропорту уже три дня, а улететь на родину может только 3 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у иностранца не получилось поменять билет на более раннюю дату, поэтому он решил привлечь внимание к своей проблеме, забравшись на опасную высоту по металлическим конструкциям.

Ранее в пресс-службе Внуково рассказали, что адекватность состояния мужчины установят специалисты компетентных служб.

Накануне вечером на протяжении нескольких часов правоохранители, психологи и сотрудники МЧС вели переговоры с хаотично перемещающимся под потолком иностранцем, пытаясь спустить экстремального пассажира с опасной высоты.