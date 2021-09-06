Количество авиадебоширов увеличилось во время отпусков

Медицинские маски все чаще становятся поводом для скандала в салоне самолета. По некоторым данным, не проходит ни дня, чтобы полицейским не приходилось подниматься на борт.

Так, рейс в Анталью пришлось задержать из-за пассажирки, которая восприняла просьбу надеть маску, как оскорбление, а пассажир "Победы" закатил скандал, когда ему выдали маску, хотя он просил у стюардессы противогаз.

Подробнее о том, что грозит дебоширам, – в эфире телеканала Москва 24.