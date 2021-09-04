В Москве восстановили движение после падения грузовика с эстакады

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве восстановили движение транспорта после падения с эстакады в районе ТТК грузовика. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в своем телеграм-канале.

Движение по основному ходу Ленинградского шоссе в сторону центра перекрывали в ночь на субботу, 4 сентября. Автомобили направляли через дублер Ленинградского проспекта.

Авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель бетономешалки не справился с управлением. Он госпитализирован с переломом позвоночника. Других пострадавших не было.

Ранее движение транспорта было затруднено на 61 километре внутренней стороны МКАД из-за столкновения трех автомобилей.