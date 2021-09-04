На МКАД в районе Рублевского шоссе затруднено движение из-за ДТП с тремя автомобилями

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На МКАД на западе столицы в ночь на субботу, 4 сентября, столкнулись три автомобиля.

Движение транспорта на 61 километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"На 61-м километре внутренней стороны МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе столкнулись три автомобиля. Движение по внутренней стороне магистрали затруднено на один километр", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По данным источника ТАСС, в результате аварии пострадали два человека, ДТП произошло с участием автомобиля каршеринга и двух автомобилей такси.

Ранее сообщалось, что движение перекрыто по основному ходу Ленинградского шоссе в сторону центра.