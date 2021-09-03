Момент падения бетономешалки с ТТК попал на видео

03 сентября, 23:59
Авария произошла в ночь на субботу, 4 сентября. Из-за ДТП полностью перекрыто движение по основному ходу Ленинградского шоссе в сторону центра.
По предварительным данным, у водителя упавшего грузовика перелом позвоночника, он госпитализирован.
"Водитель КамАЗа в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом перелом позвоночника, многочисленные переломы костей. По предварительным данным, водитель <...> не справился с управлением, в результате чего произошло его падение на проезжую часть", – говорится в сообщении Госавтоинспекции в телеграм-канале.
Как сообщали в столичном Дептрансе, автомобили направляют через дублер Ленинградского проспекта.
Ранее сообщалось, что в Раменском грузовик упал с эстакады ЦКАД. Погиб водитель.
До этого грузовик упал с путепровода на газовую трубу в Саратове. В результате произошедшего начался пожар. Пострадал водитель. Отмечалось, что ему удалось спастись, выпрыгнув из кабины. Мужчину госпитализировали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: