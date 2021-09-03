Момент падения бетономешалки с ТТК попал на видео

Момент падения бетономешалки с Третьего транспортного кольца в Москве на проезжую часть Ленинградского проспекта попал на видео.

Авария произошла в ночь на субботу, 4 сентября. Из-за ДТП полностью перекрыто движение по основному ходу Ленинградского шоссе в сторону центра.

По предварительным данным, у водителя упавшего грузовика перелом позвоночника, он госпитализирован.

"Водитель КамАЗа в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом перелом позвоночника, многочисленные переломы костей. По предварительным данным, водитель <...> не справился с управлением, в результате чего произошло его падение на проезжую часть", – говорится в сообщении Госавтоинспекции в телеграм-канале.

Как сообщали в столичном Дептрансе, автомобили направляют через дублер Ленинградского проспекта.

Ранее сообщалось, что в Раменском грузовик упал с эстакады ЦКАД. Погиб водитель.

До этого грузовик упал с путепровода на газовую трубу в Саратове. В результате произошедшего начался пожар. Пострадал водитель. Отмечалось, что ему удалось спастись, выпрыгнув из кабины. Мужчину госпитализировали.