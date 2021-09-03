Грузовик упал с эстакады ТТК на Ленинградский проспект в Москве

В Москве полностью перекрыли движение по основному ходу Ленинградского шоссе в сторону центра из-за падения грузовика с эстакады. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает столичный Дептранс.

"На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК. На месте работают оперативные службы", – говорится в телеграм-канале городского департамента транспорта.

Отмечается, что автомобили направляют через дублер Ленинградского проспекта. Водителей просят заранее планировать маршрут, предусматривающий объезд места ДТП.

Ранее сообщалось, что в Раменском грузовик упал с эстакады ЦКАД. Погиб водитель.

До этого грузовик упал с путепровода на газовую трубу в Саратове. В результате произошедшего начался пожар. Пострадал водитель. Отмечалось, что ему удалось спастись, выпрыгнув из кабины. Мужчину госпитализировали.