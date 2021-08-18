В Сети появилось видео со скандалом на борту лайнера рейса Москва – Симферополь

Видео со скандалом на борту лайнера авиакомпании "Россия" появилось в соцсетях. Очевидцы пишут, что вылет из Москвы в Симферополь задержали на несколько часов. При этом кондиционер в салоне не работал, и люди сидели в раскаленном самолете.

Многие пассажиры начали кричать и требовать открыть дверь, и выпустить их из самолета. Самое интересное, что в самый разгар конфликта пилоты покинули самолет, потому что у них закончилось рабочее время.

Примерно через 5 часов ожидания людей все же вернули в аэропорт. Там они еще два часа ждали посадки. В конце концов, уже на другом самолете люди все же отправились на отдых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.