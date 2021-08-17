Пять машин столкнулись в Москве на Молдавской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на Молдавской улице произошла авария с участием пяти машин. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса.

ДТП произошло на Молдавской улице в районе дома 2Б. Авария случилась в левом и среднем рядах.

Из-за аварии движение в сторону Кутузовского проспекта было затруднено по Рублевскому шоссе и по улице Малой Филевской. Сейчас проезжая часть освобождена.

Ранее автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты 3,5 метра, пострадали 19 человек, в том числе водитель.