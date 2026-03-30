30 марта, 16:44

Общество

Роспотребнадзор оценил уровень радиационного фона в РФ из-за ситуации в Иране

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Уровень радиационного фона в России не изменился, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на фоне сообщений об ударах по ядерному комплексу Ирана.

"По данным Международного агентства по атомной энергии, завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе в настоящее время не функционирует", – говорится в сообщении.

Выброса радиоактивных веществ за пределы объекта не зафиксировано. При этом Роспотребнадзор проводит усиленный мониторинг радиационной обстановки. Ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее СМИ писали, что США и Израиль атаковали два ядерных объекта в Иране. Атакам подвергся тяжеловодный комплекс в районе Хондаб. Также одна из атак пришлась по заводу, который производит урановый концентрат в Эрдекане.

Российский МИД решительно осудил "деструктивный курс противников Ирана" и призвал их немедленно остановиться. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке, невзирая на все связанные риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран начал обстреливать территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

