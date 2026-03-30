81-летний отец Меган Маркл рассказал о романе с медсестрой младше его на 35 лет

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас сообщил, что начал отношения с медсестрой Рио Канедо, которая моложе его на 35 лет. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на его интервью изданию Daily Mail.

Маркл отметил, что не рассчитывал вновь почувствовать радость в своем возрасте. Он признался, что долгое время чувствовал себя брошенным, однако теперь обрел счастье рядом с человеком, который проявляет к нему заботу и внимание.

По словам 81-летнего отца герцогини, с 46-летней Канедо он познакомился в декабре прошлого года. Тогда он восстанавливался после ампутации левой ноги. Его избранница работает в реабилитационном центре в Себу на Филиппинах, куда Маркл вместе с сыном Томом-младшим переехала в январе 2025 года.

В конце прошлого года Маркл попал в отделение интенсивной терапии после экстренной операции. Сообщалось, что мужчину доставили в больницу на Филиппинах 2 декабря после резкого ухудшения самочувствия. На следующий день врачи провели срочную операцию, которая длилась около 3 часов.

Томас-младший рассказал, что отвез отца в больницу неподалеку от дома, где врачи сделали ему несколько снимков и заявили, что его жизнь находится в опасности. Сестра герцогини Саманта связала ухудшение здоровья отца с тяжелыми событиями последних лет.