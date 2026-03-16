Принц Гарри обвинил королевского биографа Бауэра в теориях заговора

Ссора после свадьбы

13 марта издание The Times опубликовало отрывки из книги королевского биографа Тома Бауэра "Предательство: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи", выход которой запланирован на 26 марта. Автор сообщил подробности ссоры принца Гарри и Меган Маркл с августейшими родственниками.

Бауэр указал, что ситуация обострилась летом 2018 года, почти сразу после свадебного путешествия Меган и Гарри. По его версии, во время чаепития между парой и принцем Уильямом возникла ссора, во время которой Меган поругалась со старшим братом супруга.

Также в книге автор привел мнение королевы Камиллы, которая якобы заявила подруге, что "Меган промыла Гарри мозги", говоря о ее влиянии на принца. Позже Гарри отреагировал на публикацию отрывков книги через своего представителя. Пресс-секретарь герцогов Сассекских обвинил автора в одержимости и том, что тот ради карьеры порождает абсурдные конспирологические теории о паре, посоветовав читателям обращаться к надежным источникам.





представитель принца Гарри Комментарии господина Бауэра уже давно перешли черту от критики к одержимости. <…> Он сделал карьеру, конструируя все более сложные теории о людях, которых он не знает и никогда не встречал. Те, кто интересуется фактами, будут искать их в другом месте; те, кто ищет безумные теории заговора и мелодраму, точно знают, где это найти.

Незадолго до этого супруга принца Гарри вновь оказалась в центре обсуждения. Меган посетила детскую больницу Лос-Анджелеса, где организовала фотосессию. Однако пользователи Сети обвинили Маркл в том, что она использовала визит для привлечения внимания к себе и показала лица несовершеннолетних пациентов, хотя своих детей она тщательно скрывает от публики. Получившиеся фото пользователи назвали "декорацией" и "пиаром".

"Меган всегда использует чужую боль для рекламы", "Так же нелепо предсказуемо, как и всегда", "Партнерство с Netflix отменено, и вуаля – вот приятная фотосессия, чтобы отвлечь внимание от провала", "Публиковать фото больных детей в соцсетях, одновременно "борясь" за то, чтобы дети не появлялись в интернете, – это одна из самых лицемерных схем на сегодня", – написали пользователи Сети.

По данным СМИ, визит длился около 17 минут – Меган якобы просто сделала фото и ушла.

"Дорогой девичник"

Герцогиня Меган Маркл в марте также столкнулась с критикой, связанной с предстоящим мероприятием, на котором она выступит в качестве главной гостьи. Речь идет о закрытом женском ретрите Her Best Life в Сиднее. Мероприятие запланировано на 17–19 апреля 2026 года и пройдет в пятизвездочном отеле на побережье.

Герцогиню раскритиковали за коммерческий формат мероприятия – ужин и беседу с ней придется оплатить. Владельцы ВИП‑билетов получат также возможность сфотографироваться с Меган. Стандартный билет стоит 1 930 долларов (более 156 тысяч рублей по нынешнему курсу), ВИП – 2 288 долларов (более 186 тысяч рублей).

"По сути, это очень дорогой девичник, построенный вокруг возможности пообщаться с бывшей актрисой", – высказалась телеведущая Кинси Скофилд в личном блоге.

Предстоящий визит герцогини и принца Гарри в Австралию вызвал беспокойство у королевской семьи, а именно у принца Уильяма, сообщил источник – сайт In Touch Weekly.

"Больше всего Уильяма возмущает то, что Сассекским позволяют одновременно пользоваться королевским статусом и порочить институт королевской власти", – рассказал источник СМИ.

Кроме этого королевские инсайдеры отметили, что Меган становится похожа на Сару Фергюсон – бывшую жену экс-принца Эндрю, бывшую герцогиню Йоркскую, которая якобы была расточительна и обладала непомерными амбициями.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри – младшего сына короля Карла III и принцессы Дианы – в 2018 году. У супругов двое детей: сын Арчи и дочь Лилибет. В 2020-м из-за конфликта с королевской семьей пара отказалась от официальных обязанностей. Сейчас они проживают в США, но продолжают совершать визиты за рубеж.

