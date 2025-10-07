Меган Маркл столкнулась с критикой из-за видео у места гибели принцессы Дианы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с критикой из-за легкомысленного видеоролика, сделанного недалеко от тоннеля Альма в Париже. Общественность сочла этот жест неуважительным, так как именно в этом месте в 1997 году скончалась принцесса Диана. В какие еще скандалы попадала супруга принца Гарри, расскажет Москва 24.

"Не хватает базового уважения"

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, поделилась в личном блоге видеороликом, снятым во время поездки на Неделю моды в Париже 6 октября. На кадрах знаменитость показывает ночной город, проезжая вдоль реки Сены рядом с тоннелем Альма, где в ночь на 31 августа 1997 года в автокатастрофе скончалась принцесса Диана. В конце видео Меган переводит камеру в салон машины и демонстрирует свои ноги, закинутые на соседнее сиденье.

После публикации на нее обрушился шквал критики. Пользователи Сети посчитали такое поведение герцогини Сассекской рядом с местом, где погибла мать ее супруга, "неуважительным", "неуместным" и "жестоким".

"Этому буквально нет невинного объяснения. Мы все знаем эту дорогу, хотя многие там никогда не были, а она замужем за сыном Дианы. Она не может не знать, что делает. Как минимум ей не хватает базового уважения"; "Маркл определенно показала новый уровень зла"; "Если бы она заботилась хоть на йоту о Гарри и детях, эта идея никогда бы не пришла ей в голову", – негодовали комментаторы.

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс также высказался о видео Меган в беседе с изданием Daily Mail. Он назвал публикацию герцогини Сассекской "совершенно ошеломляющей" и "невероятно бесчувственной".





Ричард Фицуильямс королевский эксперт Я не понимаю, о чем она думала. Ни один консультант не посоветовал бы сделать что-то столь странное. У нее полное право посещать модные мероприятия, но публиковать видео, которое имеет хоть какое-то отношение к трагической гибели принцессы Уэльской, – это просто немыслимо.

При этом Фицуильямс предположил, что на самом деле Маркл не хотела проявлять неуважение к семье принца Гарри. Однако, как заявил эксперт, опубликованное видео стало "еще одним примером того, что Сассекские делают что-то совершенно бессмысленное". Ричард также отметил, что гибель принцессы Дианы оставила глубокий след в жизни принца, поэтому Меган может "многое от него услышать".

Несмотря на волну критики, нашлись и пользователи, которые поддержали Маркл, посчитав, что в ролике не было ничего ужасного. Они указали, что с момента трагедии прошло уже много лет. Кроме того, они добавили, что принцесса Диана скончалась в тоннеле под мостом Альма, а не под мостом Александра, где ехала Меган.

Видеоролик из Парижа оказался не единственной причиной, по которой общественность в последнее время критиковала Маркл. К примеру, герцогиню Сассекскую также упрекнули за создание собственного бренда вина, сообщило издание People. Накануне на официальной странице в соцсетях компания представила Совиньон-блан стоимостью 30 долларов за бутылку. Однако пользователи Сети негативно отнеслись к новому проекту Маркл, посчитав его "излишним".

"Думаю, она на седьмом небе от счастья, когда получает хоть какое-то внимание, даже негативное!"; "Уровень нарциссизма у нее зашкаливает. Если бы устроили реалити-шоу о ней, это было бы, наверное, смешно", – предположили комментаторы.

Помимо этого, 4 октября во время парижской Недели моды Меган посетила показ дома Balenciaga, после которого встретилась с креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччоли. Во время приветствия супруга принца Гарри хотела поцеловать дизайнера в щеку, но случайно задела его солнцезащитные очки носом. В итоге знаменитости промахнулись и едва не соприкоснулись губами. Этот неловкий момент удалось запечатлеть папарацци, после чего видео распространилось в Сети.

"Ну и конфуз, Меган опять не везет"; "У Меган талант превращать любое событие в цирк"; "Надеюсь, принц Гарри не сидит в соцсетях и не увидит это", – шутили интернет-пользователи.

Маркл против королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. По данным СМИ, первые сложности во взаимоотношениях герцогини Сассекской и королевской семьи возникли еще накануне свадьбы. Спустя 7 лет королевский биограф Салли Беделл Смит раскрыла, что Меган отказалась следовать советам организатора, которого ей порекомендовала королева Елизавета II. В итоге будущие супруги решили "пойти другим путем в организации" торжества. Кроме того, Смит уточняла, что королеву разозлил отказ Маркл раскрыть ей детали своего торжественного наряда.

Первые конфликты с родными супруга у Маркл произошли менее чем через год после торжества. Пресса писала, что герцогиня Сассекская пренебрегала правилами семьи, отказавшись избавиться от яркого маникюра, удобной обуви и других элементов внешнего вида. А позже Меган обвинила королевскую семью в расизме: бывшая актриса утверждала, что они открыто обсуждали, с каким цветом кожи родится первый наследник принца Гарри.

При этом в 2020 году отношения начали портиться не только с Маркл, но и с самим принцем Гарри. В то время молодые супруги опубликовали пост, в котором сообщили о своих планах отойти от дел в качестве "старших" членов семьи. Меган и Гарри также заявили, что хотят финансовой независимости, не отказываясь при этом от поддержки Елизаветы II.

На фоне такого письма во всей Великобритании разразился скандал. Также в Сети появился хештег "Мэгсит", по аналогии с Brexit – выходом королевства из Европейского союза в 2020 году. В итоге Букингемский дворец официально отстранил принца Гарри и Меган от их обязанностей и лишил государственной финансовой помощи. Однако, несмотря на это, у супругов все еще остались их титулы.

Благодаря этим изменениям Маркл получила возможность развивать собственные проекты, заниматься рекламой, участвовать в съемках и высказываться на больший спектр тем, нежели ранее. В итоге Гарри и Меган переехали жить в США.

Однако в сентябре этого года издание RadarOnline сообщало, что принца Гарри якобы разочаровала заграничная жизнь. Во время одного из своих визитов в родную страну он осознал, что ему нравится находиться в Великобритании, проводить время в компании старых друзей и знакомых, а также участвовать в важных проектах, среди которых и благотворительность.

"Он расстроен. Все сложилось не так, как он хотел. Думаю, он отчаянно скучает по жизни здесь и хочет, чтобы его больше уважали", – раскрыл инсайдер.

Ранее зарубежные издания писали, что после восхождения на престол принц Уильям планирует сразу лишить Гарри и Меган титула герцога и герцогини Сассекских. По данным СМИ, наследника разозлили публичные откровения брата и его жены в интервью и мемуарах "Запасной".

При этом, по данным инсайдеров, Уильям все же готов пойти на примирение с братом, если тот разведется с Маркл, о чем сообщали источники в мае этого года. По мнению будущего короля, жена брата "промыла ему мозги", поссорила со всей семьей и даже сделала его несчастным.





источник, знакомый с ситуацией Уильям знает о слухах вокруг Гарри и Меган. Более того, он видел, как принц превратился в другого человека прямо на глазах. Уильям считает, что за это ответственна Маркл. Он никогда не простит ее.

Репутация Маркл пострадала и в кругах голливудских звезд. В апреле издание Daily Mail сообщало со ссылкой на анонимный источник, что Меган и ее команда пыталась пригласить в свое шоу в качестве гостей таких знаменитостей, как певицы Тейлор Свифт и Бейонсе, а также модель Хейли Бибер. Однако никто из них не ответил на звонок.

Кроме того, согласно информации СМИ, с Маркл отказалась общаться актриса Дженнифер Энистон, ставшая в мае соседкой принца Гарри и его супруги. Звезда "Друзей" отвергла все попытки герцогини Сассекской подружиться с ней. По словам инсайдера, Энистон считает Маркл "токсичной".

"Она не хочет иметь ничего общего с драмой, которую она создает вокруг себя и вокруг королевской семьи. Джен тихонько выкинула подарки Маркл и не ответила ни на одно из ее отчаянных приглашений пообщаться", – раскрыл собеседник издания.

Уточняется, что Маркл также приглашала Энистон в свой подкаст, однако актрису это не заинтересовало.

