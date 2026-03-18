18 марта, 16:53

Dailynews Online: в Таиланде обнаружили самого старого человека в мире

В Таиланде обнаружили самого старого человека в мире

Фото: dailynews.co.th

В провинции Лампхун на севере Таиланда обнаружили женщину, возраст которой по документам составляет 126 лет. Об этом сообщило издание Dailynews Online.

Долгожительница Куи Че продемонстрировала свое удостоверение личности, в котором говорится, что она родилась 5 сентября 1900 года. Если эти данные подтвердятся, то она сможет побить официальный мировой рекорд Жанны Кальман, прожившей 122 года и 164 дня.

По данным СМИ, Куи Че является представительницей народа карен и не владеет тайским языком. Несмотря на возраст, она сохраняет ясность ума. Женщина рассказала, что почти половину своей жизни жила во времена правления тайского короля Рамы IX и рада этому опыту. По ее словам, сейчас ей достаточно жизни в гармонии с природой.

У долгожительницы есть трое внуков, они помогают ей в быту. Сейчас женщина придерживается вегетарианского питания, регулярно медитирует и следует буддийским практикам. Куи Че отметила, что никогда не сталкивалась с серьезными заболеваниями. С возрастом у нее ухудшился слух, однако с памятью проблем нет.

Кроме того, в той же провинции был найден еще один долгожитель – 104-летний мужчина, также принадлежащий к народности карен. Он живет вместе с 89-летней супругой, придерживается вегетарианства и занимается медитацией.

В Турции летом прошлого года скончалась старейшая жительница Ходи Гюркан, ей был 131 год. По данным семьи, она родилась 1 июля 1894 года и стала свидетелем трех эпох – от Османской империи до Турецкой Республики. Долголетие женщины специалисты объясняют генетикой, а также традиционным укладом жизни и средиземноморской диетой.

