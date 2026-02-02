Геронтолог Прощаев назвал способ отличить естественное старение от преждевременного

Россияне смогут бесплатно пройти бесплатное медицинское обследование, чтобы выявить риски преждевременного старения, сообщили СМИ. Что оно собой представляет и как его предотвратить, разбиралась Москва 24.

Диагностики, консультации и анализы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"Для пациента эти меры означают расширение спектра гарантированной бесплатной медицинской помощи, рост ее доступности и сокращение времени ожидания приема", – сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Он добавил, что в центрах здоровья начнут проводить обследование граждан с целью выявления патологий, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения. Для этого учреждения уже оснащают необходимым оборудованием.

По словам Мурашко, также для граждан начнут проводить консультации, программы по ведению здорового образа жизни и правильному питанию. Кроме того, для тех, кто имеет факторы риска хронических неинфекционных болезней, установят регулярное диспансерное наблюдение.





Михаил Мурашко глава Минздрава РФ В центрах здоровья мы ждем людей, которые чувствуют себя здоровыми и хотят и дальше оставаться в таком состоянии.

Согласно постановлению, теперь россияне имеют право бесплатно пройти клинические исследования, включающие анализы крови СОЭ, биохимический анализ крови, чтобы определить уровни ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также проверку наличия фактора некроза опухоли.

Кроме того, желающие смогут узнать уровень глюкозы, инсулина, тестостерона (мужчины), эстрадиола (женщины) и гликозилированного гемоглобина (НВА1c).

Помимо перечисленных, получится сдать анализы на уровни кальция, фосфора и щелочной фосфатазы, чтобы своевременно выявить возможные нарушения опорно-двигательного аппарата. Также запланированы исследования, которые направлены на раннее обнаружение рисков расстройств психоэмоционального фона, обменных процессов, избыточного веса, а также симптомов ухудшения когнитивной активности.

Своевременные действия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Речь идет о предотвращении развития состояния, когда в организме развиваются прокси-болезни старения, рассказал Москве 24 доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев.

К таким специалист отнес гипертонию, сахарный диабет II типа, остеоартрит (хроническое заболевание суставов, приводящее к их разрушению), остеопороз, клинически значимое ожирение и саркопению (возрастную потерю мышечной массы и силы). Данные болезни основаны на тех же причинных процессах в организме, что и естественное старение.





Кирилл Прощаев специалист в области геронтологии, доктор медицинских наук, профессор Но современный образ жизни, включающий экологические риски, вредные привычки, хронический стресс, климатические изменения и гиподинамию, приводят к тому, что эти процессы начинают формироваться в более раннем возрасте.

При этом современная наука выделяет два критических периода, когда риск развития прокси-болезней старения особенно высок. Первый приходится на 45–50 лет и связан с гормональной перестройкой организма у мужчин и женщин. Второй наступает около 65: в этот момент дополнительно повышается шанс получить старческую астению. Она присуща людям пожилого и старшего возрастов, для этого состояния характерен синдромом падения, снижение когнитивных функций, слуха и зрения, подчеркнул эксперт.

По словам геронтолога, отличить своевременное старение от патологического достаточно просто: все дело заключается во времени появления заболеваний. Здоровая история, характерная для долгожителей (в возрасте 90+), предполагает, что прокси-болезни либо не развиваются, либо проявляются очень поздно.

"Если же такие заболевания, как гипертония или диабет II типа, возникают у человека младше 60, это с высокой долей вероятности свидетельствует о процессе преждевременного старения", – пояснил он.

При этом наличие таких патологий не является приговором. Задача современной медицины и геронтологии – как можно раньше выявлять маркеры и факторы риска, чтобы своевременно вмешаться и скорректировать состояние, подчеркнул эксперт.

По его мнению, на сегодняшний день для управления прокси-болезнями существуют эффективные методы и препараты, которые не только контролируют симптомы (например, снижая артериальное давление), но и кардинально улучшают прогноз преждевременного старения. В частности, уменьшают риск инфарктов, инсультов и переломов, тем самым обеспечивая более долгую и активную жизнь даже при наличии хронических возраст-ассоциированных заболеваний.

В свою очередь, основной профилактикой раннего старения является здоровый образ жизни, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По ее словам, в первую очередь нужно придерживаться правильного питания, которое исключает избыточное потребление быстрых сахаров (белая мука, сахар, сладости), провоцирующих процессы гликации и усиливающих внутреннее воспаление. Также важно контролировать вес, поскольку лишние килограммы и сопутствующая инсулинорезистентность также ускоряют старение.

"Необходима и регулярная физическая активность, так как гиподинамия является одним из главных врагов молодости. Движение стимулирует выработку в мышцах биологически активных молекул, которые защищают от старения," – подчеркнула эксперт.

Также она отметила важность работы по снижению стресса, так как высокий уровень кортизола способствует более быстрому износу тела.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Заметить начало процесса раннего старения самостоятельно бывает сложно, поскольку основные изменения происходят на клеточном уровне. Внешним маркером может служить преждевременное увядание кожи, часто связанное с дефицитом белка, например у жестких веганов или сидящих на несбалансированных диетах.

Для более точной оценки состояния диетолог рекомендовала сдать анализы, которые выявляют биологические маркеры старения, такие как уровень факторов воспаления или показатели сосудистого здоровья. Полный и точный список сможет дать только врач-геронтолог.

