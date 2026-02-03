Психолог Резенова: использование мата говорит о низком уровне эмоционального интеллекта

Ежегодно 3 февраля во всем мире отмечается День борьбы с ненормативной лексикой, цель – призвать людей к отказу от мата. Как отучить себя от использования нецензурных слов – в материале Москвы 24.
Не хватает слов, чтобы описать эмоцию
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, который отмечают 3 февраля, посвящен проблеме использования нецензурных выражений в повседневной речи. Его цель – напомнить о важности грамотного и уважительного общения без обсценной лексики, жаргонизмов и сленга.
В целом частое использование мата в речи может указывать на недостаточно развитый эмоциональный интеллект. В этом случае происходящее внутри и вокруг проще описать парой бранных слов, чем разбираться в собственных эмоциях и подбирать эпитеты, рассказала Москве 24 детский и подростковый психолог Надежда Резенова.
Использованию мата способствует в том числе плохой словарный запас и окружение, добавила психолог. Особенно сильно это отражается на подростках, так как среди них нередко проявляется своеобразная культура общения.
"Для них окружение, в котором они ежедневно находятся, становится важнее семьи. Родителям в этом случае нужно обозначить четкие, но гибкие границы. Например, нужно проговорить ребенку, что материться в присутствии взрослых, тем более родителей, строго запрещено", – добавила эксперт.
В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 отметила, что мат также часто используется в качестве разрядки.
По словам эксперта, неумение контролировать количество мата в речи даже при желании может говорить о наличии хронического стресса, непроявленного гнева, психологических травм или плохо расставленных границ.
"Чем тяжелее эмоции, тем разрушительнее они воздействуют на психику. Когда эмоции проявляются через матерное слово, то оно остается в структуре его эмоционального поля, то есть влияет на него негативно. Особенно это касается гнева", – добавила Сулим.
Также мат может являться защитной реакцией психики на дискомфортную или стрессовую ситуацию.
Подобрать нужный жест
Появлению мата в речи часто способствует окружение. Если рано оказаться в соответствующей атмосфере, то может сформироваться устойчивая привычка материться, указала Сулим. Однако впоследствии ее поддерживает не внешняя ситуация, а внутреннее состояние человека. По словам психолога, использовать мат или нет – личный выбор каждого.
"Это ответственность внутри человека, а не обстоятельства. Если дома или на работе всегда матерятся и это становится нормой для окружения, то человек может внутренне поддерживать это. Или, наоборот, осознанно отказаться", – поделилась Сулим.
Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты, например, сжать и разжать кулак. Частое повторение синонимов вместо мата поможет закрепить правильную привычку. Начать стоит с пары слов, отметила психолог.
Психолог Резенова добавила, что работа с собственными эмоциями и попытка их понять также помогут побороть желание использовать мат.
"Нужно остановиться и задать себе вопрос: "Что я сейчас чувствую?" Далее можно описать эту эмоцию, мысленно подбирая слова без мата. И главное – нужно учиться справляться со стрессом и тревогой", – указала она.
Понимание собственных чувств и спокойное отношение к происходящему вокруг поможет отказаться от бранной речи, заключила эксперт.