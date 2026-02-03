Психолог Резенова: использование мата говорит о низком уровне эмоционального интеллекта

Ежегодно 3 февраля во всем мире отмечается День борьбы с ненормативной лексикой, цель – призвать людей к отказу от мата. Как отучить себя от использования нецензурных слов – в материале Москвы 24.

Не хватает слов, чтобы описать эмоцию

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, который отмечают 3 февраля, посвящен проблеме использования нецензурных выражений в повседневной речи. Его цель – напомнить о важности грамотного и уважительного общения без обсценной лексики, жаргонизмов и сленга.

В целом частое использование мата в речи может указывать на недостаточно развитый эмоциональный интеллект. В этом случае происходящее внутри и вокруг проще описать парой бранных слов, чем разбираться в собственных эмоциях и подбирать эпитеты, рассказала Москве 24 детский и подростковый психолог Надежда Резенова.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог Умение понимать, осознавать свои чувства, а также способность ими управлять являются признаками высокого эмоционального интеллекта. Однако есть люди, которым сложно определить, что они сейчас чувствуют. Им проще одним бранным словом обозначить и восторг, и злость, и раздражение.

Использованию мата способствует в том числе плохой словарный запас и окружение, добавила психолог. Особенно сильно это отражается на подростках, так как среди них нередко проявляется своеобразная культура общения.

"Для них окружение, в котором они ежедневно находятся, становится важнее семьи. Родителям в этом случае нужно обозначить четкие, но гибкие границы. Например, нужно проговорить ребенку, что материться в присутствии взрослых, тем более родителей, строго запрещено", – добавила эксперт.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 отметила, что мат также часто используется в качестве разрядки.



Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Мат – феномен глубинных эмоциональных проблем, если человек не может без него. То есть он не контролирует это, хотя хотел бы снизить количество брани или вообще не употреблять этих слов, но не может.

По словам эксперта, неумение контролировать количество мата в речи даже при желании может говорить о наличии хронического стресса, непроявленного гнева, психологических травм или плохо расставленных границ.



"Чем тяжелее эмоции, тем разрушительнее они воздействуют на психику. Когда эмоции проявляются через матерное слово, то оно остается в структуре его эмоционального поля, то есть влияет на него негативно. Особенно это касается гнева", – добавила Сулим.

Также мат может являться защитной реакцией психики на дискомфортную или стрессовую ситуацию.

Подобрать нужный жест

Появлению мата в речи часто способствует окружение. Если рано оказаться в соответствующей атмосфере, то может сформироваться устойчивая привычка материться, указала Сулим. Однако впоследствии ее поддерживает не внешняя ситуация, а внутреннее состояние человека. По словам психолога, использовать мат или нет – личный выбор каждого.

"Это ответственность внутри человека, а не обстоятельства. Если дома или на работе всегда матерятся и это становится нормой для окружения, то человек может внутренне поддерживать это. Или, наоборот, осознанно отказаться", – поделилась Сулим.

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты, например, сжать и разжать кулак. Частое повторение синонимов вместо мата поможет закрепить правильную привычку. Начать стоит с пары слов, отметила психолог.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Но самоконтроль не бесконечен. Если есть психологические проблемы, то нужно решать комплексно. Например, стоит обратить внимание на свое окружение и взаимодействие с ним, а также разобраться с собственными эмоциями.

Психолог Резенова добавила, что работа с собственными эмоциями и попытка их понять также помогут побороть желание использовать мат.

"Нужно остановиться и задать себе вопрос: "Что я сейчас чувствую?" Далее можно описать эту эмоцию, мысленно подбирая слова без мата. И главное – нужно учиться справляться со стрессом и тревогой", – указала она.



Понимание собственных чувств и спокойное отношение к происходящему вокруг поможет отказаться от бранной речи, заключила эксперт.