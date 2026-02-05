Прогулки ослика Жорика из Московского зоопарка сократились из-за перехода на зимний режим

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Для ослика по имени Жорик из Московского зоопарка разработан специальный зимний режим, поэтому его прогулки сократились до одного часа в день, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московского зоопарка.

В зоосаде пояснили, что основной мерой для обеспечения его безопасности и комфорта стало сокращение продолжительности прогулок. Во время пребывания на улице Жорик обязательно носит теплую попону, а сотрудники, сопровождающие его, побуждают животное активно двигаться, чтобы оно не мерзло.

По данным пресс-службы зоопарка, Жорик демонстрирует полное безразличие к снегу и намеренно обходит его стороной, выбирая для передвижения тщательно расчищенные дорожки. Его прогулочные маршруты пролегают по различным локациям: он гуляет не только в районе детского зоопарка, но и на новой территории, возле конюшни и вокруг пруда.

Большую часть суток осел проводит в специально оборудованном теплом вольере, где для него созданы все необходимые условия. При этом его рацион питания с наступлением зимы не претерпел никаких изменений, добавили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что Жорик помогал бойцам одного из гвардейских полков в зоне СВО. В настоящее время животное находится на "пенсии". В зоопарке рассказали, что ослик не будет катать посетителей зоопарка, в том числе детей, поскольку сотрудники стараются обеспечить ему покой и умеренные нагрузки.