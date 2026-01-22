Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Детеныш краснокнижного примата потто родился у Нелии и Нориса в Московском зоопарке 16 сентября 2025 года. Почти сразу самка его оставила, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

У потто сложное социальное поведение, и в условиях зоопарка мать часто покидает потомство. После рождения за детенышем начали следить сотрудники отдела "Приматы". Малыша назвали Нейтоном.

"Малыша бережно выкармливали специальной смесью из пипетки – поначалу каждые 3 часа. К концу первого месяца интервал между кормлениями постепенно увеличили до 4–4,5 часа. Перед каждым приемом пищи малышу делали мягкий массаж животика для стимуляции пищеварения. А после кормления его аккуратно вычесывали мягкой щеточкой", – сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

После того как Нейтон окреп, его начали выносить на прогулки. В настоящее время в его рационе питания присутствуют черви, саранча и сверчки. При этом детеныша постепенно приучают к фруктам, овощам, креветкам, отварной курице и перепелиным яйцам. После первой недели жизни животное весило 50 граммов, а в начале января его вес составил 355 граммов.

Кроме того, специалисты уже приступили к адаптации зверька в семейной группе. Детеныш проживает в отдельном помещении, которое находится в родительском вольере, и может видеть и слышать других представителей рода.

Гости зоопарка могут посмотреть на Нейтона и его родителей в экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов" на новой территории.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что работа по развитию Московского зоопарка будет продолжена в 2026 году. По его словам, в прошлом году произошло много радостных событий.

Например, после реконструкции здания открылся павильон "Солнечные медведи". В нем живут малайские медвежата Маша, Лучик и Звездочка.

