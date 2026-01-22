Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 13:05

Город

Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Детеныш краснокнижного примата потто родился у Нелии и Нориса в Московском зоопарке 16 сентября 2025 года. Почти сразу самка его оставила, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

У потто сложное социальное поведение, и в условиях зоопарка мать часто покидает потомство. После рождения за детенышем начали следить сотрудники отдела "Приматы". Малыша назвали Нейтоном.

"Малыша бережно выкармливали специальной смесью из пипетки – поначалу каждые 3 часа. К концу первого месяца интервал между кормлениями постепенно увеличили до 4–4,5 часа. Перед каждым приемом пищи малышу делали мягкий массаж животика для стимуляции пищеварения. А после кормления его аккуратно вычесывали мягкой щеточкой", – сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

После того как Нейтон окреп, его начали выносить на прогулки. В настоящее время в его рационе питания присутствуют черви, саранча и сверчки. При этом детеныша постепенно приучают к фруктам, овощам, креветкам, отварной курице и перепелиным яйцам. После первой недели жизни животное весило 50 граммов, а в начале января его вес составил 355 граммов.

Кроме того, специалисты уже приступили к адаптации зверька в семейной группе. Детеныш проживает в отдельном помещении, которое находится в родительском вольере, и может видеть и слышать других представителей рода.

Гости зоопарка могут посмотреть на Нейтона и его родителей в экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов" на новой территории.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что работа по развитию Московского зоопарка будет продолжена в 2026 году. По его словам, в прошлом году произошло много радостных событий.

Например, после реконструкции здания открылся павильон "Солнечные медведи". В нем живут малайские медвежата Маша, Лучик и Звездочка.

Панда Катюша из Московского зоопарка набирается сил после активных выходных

Читайте также


животныегород

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика