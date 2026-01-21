Коза Бусинка с "Городской фермы" на ВДНХ родит в апреле

Фото: телеграм-канал "Городская Ферма"

Коза Бусинка с "Городской фермы" на ВДНХ в Москве ждет пополнение. Она родит в конце апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу площадки.

"Коза Бусинка метис зааненской породы и двухцветный валийский козел Викинг, которые живут на "Городской Ферме" на ВДНХ, в конце прошлого года были на свидании. В итоге, как сообщил ветврач, теперь ожидается прибавление", – говорится в сообщении.

Как уточнили представители фермы, длительность беременности у коз составляет 5 месяцев. В настоящее время Бусинка чувствует себя хорошо, она стала больше есть.

Ранее на "Городской ферме" поселились две нутрии. Одна из них бурого окраса, а вторая – шоколадного. Нутрии будут жить в вольере с 4-летним самцом Семеном – он обитает на ферме уже несколько лет. Специалисты рассчитывают, что в результате появится потомство.