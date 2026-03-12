Форма поиска по сайту

12 марта, 08:12

Общество

Воздух прогреется до плюс 15 градусов в Москве 12 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

До плюс 15 градусов и отсутствие осадков прогнозируется в Москве в четверг, 12 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По его словам, в течение дня погоду в центральной части России будет определять антициклон. Температура воздуха в столице может приблизиться к рекордным значениям 2025 года, когда в этот день было зафиксировано плюс 11 градусов.

Как отметил синоптик, температурный фон остается аномально высоким – на 10–12 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям второй половины апреля. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 12 до плюс 15 градусов.

Ветер будет юго-западный со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и достигнет 753 мм ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле, по словам Тишковца, останутся спокойными.

Ранее сообщалось, что снег в Москве полностью растает не раньше начала апреля. В ставшиеся дни марта в городе возможны похолодания, которые могут замедлить таяние покрова.

Сугробы в Москве будут таять примерно на 5 см в день

обществопогодагород

