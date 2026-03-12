Московские активисты разработали технику для саперов в зоне СВО

Фото: волонтерское движение "Созвездие активных"

Участники движения "Созвездие активных" из района Лианозово разработали магнитные датчики и релейные радиовыключатели, которые уже прошли испытания в зоне СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

За прошлый год "Созвездие активных" передало военным порядка 1,5 тысячи маскировочных сетей, 400 антидроновых штор и другую амуницию. Однако самыми востребованными на передовой стали инженерные разработки: магнитные датчики "Слоник", "Бараш" и релейные радиовыключатели "Денди". Эти устройства помогают обеспечивать безопасность саперов.

В рамках производства активисты используют 3D-принтеры, моделируют камуфляжные паттерны и разрабатывают сложные электронные системы. При этом они не патентуют разработки, чтобы любой доброволец мог создавать их для фронта без ограничений.

В 2023 году Степан и Ангелина Александровы, которые создали "Созвездие активных", обратились в управу Лианозова и попросили помочь с площадкой, где они могли бы создавать маскировочные сети. Через некоторое время им выделили помещение площадью 80 квадратных метров. В данный момент организация занимает более 200 "квадратов", а в движении участвуют 60 волонтеров.

Они планируют увеличить швейных цех, запустить новые линии по изготовлению электронных устройств и привлечь больше добровольцев. Им необходимы помощники разных профилей – от инженеров до тех, кто готов работать руками. Основатели движения подчеркнули, что их главная задача – показать людям, что даже небольшая помощь может спасти жизни военнослужащих.

"Приходите в наш клуб или создавайте свой. Мы ждем волонтеров. Помощь очень нужна парням! Это наше общее дело", – сказал Александров.

Более того, в "Созвездии активных" развитая досуговая программа. Для молодежи в Лианозовском парке проходят различные мастер-классы и культурные мероприятия. Также для всех желающих работает киноклуб.

Присоединиться к движению можно, обратившись в управу района по телефону +7 (499) 200⁠-01⁠-01. Там расскажут, какая помощь нужна, и помогут найти подходящее занятие.

За прошлый год столичные профсоюзы передали участникам спецоперации и жителям приграничья свыше 400 тонн гуманитарной помощи. Помимо этого, организации поддерживают больницы, школы и соцучреждения на новых территориях, регулярно отправляя туда необходимое оборудование, инвентарь и расходные материалы.