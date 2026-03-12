Житель Севастополя признался в подготовке теракта против военного в Крыму

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Житель Севастополя признался в подготовке теракта против высокопоставленного военного в Крыму. Это следует из видео ФСБ России.

Как рассказал злоумышленник, для осуществления теракта ему прислали фотографию российского военнослужащего и его автомобиля. Однако довести до конца преступление ему не удалось.

"С начала специальной военной операции я производил фотосъемку самолетов, вертолетов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма, на территории Евпатории, Севастополя", – сказал задержанный.

По его словам, полученные данные он отправлял украинским кураторам. Кроме того, фигурант посещал информационные паблики в мессенджере Telegram с призывами о передаче информации в интересах разведки Украины и предлагал свои услуги.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ 12 марта. Он собирал сведения о российских военных объектах и военнослужащих с целью помощи Украине.

По данным силовиков, фигурант сам установил контакт с представителем запрещенной в России террористической организации. Далее мужчина получил от кураторов указание заложить под автомобиль военнослужащего самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Задержанному передали координаты тайника с СВУ, данные военного и назвали дату совершения теракта.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями о приготовлении к преступлению, подготовке к террористическому акту и государственной измене.