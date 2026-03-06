График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 10:37

Происшествия

СК установил военных ВСУ, причастных к подрыву моста в Брянской области в 2025 году

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

К подрыву моста в Брянской области в прошлом году причастны семь военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) под руководством командующего Сил специальных операций (ССО) Александра Трепака. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Под руководством <…> Трепака и его подчиненного Богдана Ивашины разработан план вторжения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области в целях совершения террористического акта", – говорится в сообщении.

По данным следователей, семь военнослужащих ВСУ незаконно пересекли государственную границу России. На опорах конструкции автомобильного моста ими были смонтированы компоненты взрывного устройства.

Предварительно, ущерб от подрыва объекта превысил 680 миллионов рублей. Сейчас организаторы привлечены в качестве обвиняемых, организован их международный розыск.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло в ночь на 1 июня 2025 года, когда по нему ехал грузовик. Обломки упали на пассажирский поезд сообщением Климов – Москва. В результате ЧП погибли семь человек.

В СК указали, что обрушение случилось в результате подрывов. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт.

Более того, выяснилось, что подорвавшие мост в Брянской области действовали по указанию украинских властей. Мощность взрывчаток составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Сюжет: Подрыв мостов в Брянской и Курской областях
происшествиярегионы

