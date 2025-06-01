СК РФ: обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошло из-за подрывов

Фото: РИА Новости/Московская транспортная прокуратурам

Обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошло из-за подрывов. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в 22:50 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области в результате подрыва обрушилась конструкция автомобильного моста. Его обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.

Кроме того, как она уточнила, около 03:00 1 июня в Железногорском районе Курской области произошел подрыв железнодорожного моста, из-за чего проходивший поезд упал на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.

Уголовные дела, возбужденные по фактам случившегося, были переданы в главное следственное управление ведомства.

После произошедшего в Брянской области пассажиров поезда отправили в Москву сформированным резервным составом. На Киевском вокзале им окажут помощь московские врачи и психологи.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) возместит пассажирам полную стоимость билета и начислит 20 000 баллов по программе "РЖД Бонус". Кроме того, выплаты произведет компания "СОГАЗ".

Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию соцподдержки для пострадавших в Брянской области. С вопросами по оформлению выплат можно обратиться по телефону: 8 800 200 0730.

