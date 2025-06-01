Соцфонд открыл горячую линию для пострадавших при ЧП под Брянском

Фото: РИА Новости

Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию соцподдержки для пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Фонд готов оперативно оказать все меры поддержки, в том числе пенсии по потери кормильца, пособие на погребение и пособие по временной нетрудоспособности. Все пострадавшие получат их своевременно.

С вопросами по оформлению выплат можно обратиться по телефону: 8 800 200 0730.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.

В МЖД причиной случившегося назвали незаконное вмешательство в работу транспорта. При этом губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) возместит пассажирам полную стоимость билета и начислит 20 000 баллов по программе "РЖД Бонус". Кроме того, выплаты произведет компания "СОГАЗ".

