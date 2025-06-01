Опубликовано видео с места обрушения моста на поезд под Брянском

Опубликовано видео с места крушения автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области.

На кадрах сотрудники экстренных служб эвакуируют пассажиров поезда и оказывают помощь пострадавшим.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате происшествия, предварительно, погибли 3 человека, еще 28 человек пострадали. Среди погибших – машинист поезда. Два человека, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Причиной ЧП стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, сообщили в МЖД.

На месте крушения работают около 180 сотрудников экстренных служб, пассажиров поезда эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР). Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что власти готовы оказать перевозку тяжело пострадавших в Москву.

По факту повреждения железнодорожной инфраструктуры организована проверка.