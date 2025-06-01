Три человека погибли в результате обрушения моста в Брянской области

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Три человека погибли в результате обрушения автомобильного моста в Брянской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Кроме того, в результате ЧП пострадали 28 человек. В экстренных службах уточнили, что это предварительные данные. По данным Минздрава, двое пострадавших, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают обследование пострадавших вагонов и локомотива поезда, отметили в МЧС. К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.

Вечером 31 мая на перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области пассажирский поезд Климов – Москва сошел с рельсов после обрушения на него автомобильного моста. В Московской железной дороги сообщили, что причиной крушения стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что власти готовы оказать перевозку тяжело пострадавших в Москву. Пассажиры поезда направлены в развернутый пункт временного размещения (ПВР).

По факту повреждения железнодорожной инфраструктуры организована проверка. По предварительным данным, среди погибших – машинист поезда.