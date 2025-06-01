01:33Происшествия
Три человека погибли в результате обрушения моста в Брянской области
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Три человека погибли в результате обрушения автомобильного моста в Брянской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
Кроме того, в результате ЧП пострадали 28 человек. В экстренных службах уточнили, что это предварительные данные. По данным Минздрава, двое пострадавших, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
Спасатели продолжают обследование пострадавших вагонов и локомотива поезда, отметили в МЧС. К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.
Вечером 31 мая на перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области пассажирский поезд Климов – Москва сошел с рельсов после обрушения на него автомобильного моста. В Московской железной дороги сообщили, что причиной крушения стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что власти готовы оказать перевозку тяжело пострадавших в Москву. Пассажиры поезда направлены в развернутый пункт временного размещения (ПВР).
По факту повреждения железнодорожной инфраструктуры организована проверка. По предварительным данным, среди погибших – машинист поезда.