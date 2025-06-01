Пассажиров сошедшего с рельсов поезда направят в развернутый ПВР в Брянской области

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Пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в результате обрушения автомобильного моста в Брянской области, будут направлены в развернутый пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что пассажиры поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются медиками. После осмотра они будут направлены в развернутый пункт временного размещения.

В МЧС подчеркивают, что сейчас основные усилия спасателей направлены на поиск и скорейшее деблокирование застрявших пассажиров. В зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и краны, которые помогут в ликвидации последствий ЧП.

Обрушение моста в Брянской области произошло вечером 31 мая. ЧП случилось в тот момент, когда грузовой автомобиль проезжал по виадуку.

По данным МЖД, пассажирский поезд № 86 сообщением Климов – Москва сошел с рельсов из-за незаконного вмешательства в работу транспорта. Межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.