Младенец находится в тяжелом состоянии после обрушения моста в Брянской области

Фото: телеграм-канал "112"

Младенец находится в тяжелом состоянии после обрушения моста из-за ДТП с пассажирским поездом в Брянской области. Об этом сообщили в Центре медицинских катастроф региона, передает РИА Новости.

"Выехали 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок 5–6 месяцев в тяжелом состоянии", – отметили в сообщении.

В настоящее время данные о погибших при обрушении моста пока нет.

В свою очередь, в пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что информация о пострадавших уточняется.

Поезд в Брянской области обрушился 31 мая. В момент ЧП по виадуку проезжала фура. После обрушения грузовик оказался на железнодорожных рельсах, где в него врезался пассажирский поезд.

Сейчас сотрудники МЧС проводят аварийно-спасательные работы на месте происшествия.

