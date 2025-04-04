Уголовное дело возбуждено после схода вагонов ремонтного поезда в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов ремонтного поезда в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как уточнило ведомство, в произошедшем были зафиксированы признаки преступления по части 2 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").

По данным следователей, сход путиукладочного крана и двух платформ с его дальнейшим опрокидыванием произошел при ремонтных работах днем 4 апреля на железнодорожной станции Селятино Киевского направления МЖД. В результате погиб мужчина 1979 года рождения, еще три человека пострадали.

При этом журналисты сообщили, что у пострадавших тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из них подозрение на перелом позвоночника.

В свою очередь, в МЖД указали, что движения поездов по путям, где случилось ЧП, нет. Кроме того, инцидент не повлиял на движение поездов. К месту аварии направили восстановительный поезд с платформы Бекасово.

В настоящее время следователи осматривают место аварии и устанавливают все обстоятельства инцидента.

