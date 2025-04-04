Видео: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура показала кадры с места схода вагонов ремонтного поезда в ТиНАО. Видео размещено в телеграм-канале ведомства.

На кадрах заметны перевернутые вагоны и сотрудники МЧС, которые их разбирают.

Транспортная прокуратура сообщала, что сход ремонтного поезда произошел на строящихся путях днем 4 апреля. Три вагона вместе с вагоном со стрелой опрокинулись на бок, уточняли журналисты.

По данным СМИ, в результате произошедшего один человек погиб и трое пострадали. Журналисты уточнили, что у пострадавших тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из них подозрение на перелом позвоночника.

При этом в Московской железной дороге подтвердили только одного пострадавшего. По информации перевозчика, движения поездов по путям, где случилось ЧП, нет. С рельсов сошел укладочный кран и две платформы, уточнили в МЖД.

Кроме того, инцидент не повлиял на движение поездов. К месту аварии направили восстановительный поезд с платформы Бекасово.

