Дело возбуждено по факту схода с рельсов поезда в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов грузового поезда и его столкновения с встречным составом в Амурской области, сообщила пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Расследование было решено провести на основании признаков преступления, которое предусмотрено статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Инцидент произошел в субботу, 15 марта, в 06:47 по московскому времени на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадал машинист встречного поезда. В общей сложности с рельсов сошли 28 вагонов, входивших в 2 локомотива. Повреждения также получила железнодорожная инфраструктура, однако специалисты не выявили угрозы для экологии.

В результате движение на участке пришлось приостановить. К месту происшествия были направлены четыре восстановительных поезда. Кроме того, создан штаб по устранению последствий случившегося.