Два вагона с углем сошли с рельсов в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Два вагона с углем сошли с рельсов на станции Лужская в Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате никто не пострадал. Задержки в движении пассажирских поездов нет. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.

Причины ЧП устанавливаются. Кроме того, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее один человек погиб и еще четверо пострадали после схода пассажирского поезда с рельсов в губернии Нурланн на севере Норвегии. По словам главы управления Бент Аре Эйлертсен, всего в поезде находились около 55 человек. Их всех эвакуировали.

Состав ехал от города Тронхейм до Буде и сошел с рельсов между Бьерка и Мо в коммуне Рана. Представитель полиции провинции Нурланн Кеннет Лауритсен предположил, что это могло произойти из-за горного обвала.

