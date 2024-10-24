Один человек погиб и четверо пострадали при сходе поезда с рельсов в Норвегии

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Один человек погиб и еще четверо пострадали после схода пассажирского поезда с рельсов в губернии Нурланн на севере Норвегии. Об этом заявили в полицейском управлении губернии вещательной корпорации NRK.

По словам главы управления Бент Аре Эйлертсен, всего в поезде находились около 55 человек. Их всех эвакуировали. Пострадавшим, как она уточнила, потребовалась медицинская помощь, однако угрозы их жизни и здоровью нет.

О сходе с рельсов пассажирского поезда в Норвегии стало известно вечером 24 октября. Состав ехал от города Тронхейм до Буде и сошел с рельсов между Бьерка и Мо в коммуне Рана. Представитель полиции провинции Нурланн Кеннет Лауритсен предположил, что это могло произойти из-за горного обвала.

