VG: пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии. По предварительным данным, есть пострадавшие с травмами легкой степени тяжести, передает газета VG со ссылкой на представителей железнодорожной компании SJ Norge.

Представитель полиции провинции Нурланн Кеннет Лауритсен отметил, что полиция и экстренные службы работают на месте происшествия. С его слов, сход с рельсов мог быть вызван горным обвалом. Число пострадавших пока неизвестно.

По словам представителей компании Видара Лиана и Евы Паульсен, поезд ехал от города Тронхейм до Буде и сошел с рельсов между Бьерка и Мо в коммуне Рана.

Всего в поезде находились от 50 до 70 человек, заявили в отделе Главного центра управления спасательными работами (HRS) по Cеверной Норвегии. Представитель организации добавил, что на место ЧП направили три вертолета, однако ситуация остается неясной.

СМИ пишет, что проводится эвакуация пассажиров. Сход с рельсов, по утверждениям журналистов, случился около 14:15 по местному времени (15:15 по московскому).

Ранее в городе Кембридж американского штата Массачусетс сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали семь человек, их госпитализировали. Всего на момент ЧП в составе было около 50 человек.

Глава местного транспортного управления Райан Кохолан сообщил, что причины ЧП расследуются. Он подчеркнул, что, по предварительным оценкам, любые проблемы, связанные с конструкцией путей, исключены, поэтому правоохранители сосредоточены на человеческом факторе.