Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Два хвостовых вагона грузового поезда сошли с рельсов в Сергиево-Посадском районе Московской области. По факту произошедшего была организована проверка, сообщила пресс-служба Межрегиональной транспортной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники Московско-Ярославской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства и причины случившегося. По результатам их работы будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В начале октября два грузовых вагона сошли с рельсов на станции Зеленый Бор Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). На место ЧП был отправлен восстановительный поезд. Мострансавто в связи с произошедшим направило 10 автобусов для вывоза пассажиров. При этом никто из них не пострадал.

Позже выяснилось, что в этот момент внутри вагонов находился газ пропан. Однако окружающая среда в результате их опрокидывания не пострадала.

