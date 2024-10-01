Два грузовых вагона сошли с рельсов в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Два грузовых вагона сошли с рельсов на Ярославском направлении Московской железной дороги в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Сход двух вагонов произошел 1 октября в 13:55 на станции "Зеленый Бор" фрязинской линии Ярославского направления. В результате, по данным компании-перевозчика, никто не пострадал. Сейчас на месте работает восстановительный поезд.

"Электропоезда в сторону Александрова, Сергиева Посада, Пушкина, Монина, Фрязева курсируют по расписанию. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Железнодорожники принимают все необходимые меры для возобновления движения на участке", – говорится в сообщении МЖД.

Мострансавто в связи с произошедшим направило 10 автобусов для вывоза пассажиров: пять – в Болшеве, они поедут до "Детской" с остановками "Зеленый Бор", "Ивантеевка-2", "Ивантеевка", и еще пять будут курсировать от "Детской" до Болшева с аналогичными остановками.

Ранее в Белгородской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда. По данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги, инцидент произошел из-за "вмешательства в работу железнодорожного транспорта".