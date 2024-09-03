Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

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Шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская Борзинского района в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент случился 3 сентября, примерно в 09:00 по местному времени (03:00 по Москве). Сход произошел на путях необщего пользования. Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет.

"В настоящее время проводятся восстановительные работы", – добавили в ведомстве.

Местной транспортной прокуратурой уже организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Причины произошедшего пока выясняются.

Ранее похожий инцидент случился в Оренбургской области. В середине августа пять грузовых полувагонов сошли с рельсов на станции Меновой двор. В результате было серьезно повреждено двухэтажное здание станции.

