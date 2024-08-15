15 августа, 17:01Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Оренбургской области
Происшествие случилось в 16:50 по местному времени (14:50 мск). В результате никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности также нет.
На движение других поездов происшествие не повлияло. Туда направили восстановительный поезд со станции Оренбург. Причины ЧП устанавливаются.
29 июля 9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области. Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате пострадали 52 человека.
По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Поезд Казань – Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области