Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Оренбургской области

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Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Меновой двор в Оренбургской области, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Происшествие случилось в 16:50 по местному времени (14:50 мск). В результате никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности также нет.

На движение других поездов происшествие не повлияло. Туда направили восстановительный поезд со станции Оренбург. Причины ЧП устанавливаются.

29 июля 9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области. Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате пострадали 52 человека.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

