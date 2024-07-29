Спасатели извлекли всех пострадавших из сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда

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Все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов поезда в Волгоградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой для поднятия опрокинувшихся вагонов", – говорится в сообщении.

После установки вагонов на рельсы пассажирам помогут забрать свои вещи и добраться до станции, откуда людей довезут на резервном поезде до места назначения.

На месте произошедшего работают 100 спасателей и две единицы техники ведомства.

Авария произошла в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. В результате с рельсов сошли девять вагонов, семь из которых опрокинулись.

В результате ЧП пострадали около 140 человек, из которых госпитализировали 55 граждан. Их доставили в ЦРБ Котельниковского района. Троих пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, доставили на вертолете в Волгоград, уточнили в пресс-службе администрации региона. Состояние машиниста, водителя грузовика и пассажирки поезда оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

