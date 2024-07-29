МЭР призвало не штрафовать за отмену броней после аварии у Волгограда

Фото: ТАСС/Анастасия Масалова

Минэкономразвития РФ призвало туроператоров и других участников туристического рынка не штрафовать туристов за отмену бронирований номеров и изменение других туристических услуг из-за схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко", – пишет ТАСС, ссылаясь на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

В попавшем в аварию поезде находилась группа из 17 детей и четырех сопровождающих из Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин. Они возвращались с конкурса талантов. Сейчас их уже эвакуировали и разместили в детсаду Котельникова.

"Их жизни и здоровью ничто не угрожает", – написал он в своем телеграм-канале.

Пассажирка 12-го вагона поезда Альбина Каримуллина в беседе с RT уточнила, что почувствовала мощный удар в момент столкновения поезда с "КамАЗом". Потом она и муж увидели, что в овраге лежит отделенная кабина грузовика.

"Мы выбежали, мой муж, эмчеэсовец, бросился помогать вместе с проводниками, они начали вытаскивать водителя "КамАЗа", – добавила Каримуллина.

Ее подруга вместе с двумя детьми ехала в пятом вагоне, который пострадал больше всего, подчеркнула очевидец.

Другая женщина из Казани по имени Анастасия, чьи родители, сын и сестра ехали в том поезде, в беседе с "Газетой.ру" объяснила, что после ЧП все пассажиры были в панике. Ее ребенок при резком торможении упал со второй полки и повредил ногу.

"Когда он затормозил, у меня ребенок был наверху. Он успел схватиться, перевернулся и, получается, как бы держался за этот поручень. Родители были внизу, отец накрыл сестру и маму. Когда остановились, они сверху выбивали стекла и вылезали оттуда. В тот момент я знала, что девочка была в туалете, ее пытались оттуда вытащить", – уточнила женщина.

В поезде также находилась ее коллега, у ее ребенка пробита голова, добавила свидетель. При этом у другой пострадавшей, уточнила женщина, зажало ногу между поездом и рельсами.

Авария произошла днем 29 июля на перегоне Гремячая – Котельниково, когда водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом № 491 Казань – Адлер.

В результате из 20 вагонов с рельсов сошли 9, а еще 7 опрокинулись. Общее число пострадавших достигло 140 человек. По данному факту в СКР возбудили уголовное дело.

