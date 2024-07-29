Уголовное дело возбуждено после схода поезда с рельсов под Волгоградом

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после схода поезда с рельсов в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, железнодорожный переезд, на который выехал "КамАЗ", был нерегулируемым. Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Восемь вагонов пассажирского поезда, следующего сообщением Казань – Адлер, сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Шесть вагонов опрокинулись на бок. По предварительным данным, травмы получили свыше 20 человек.

По информации оперативных служб, причиной схода вагонов стал выезд "КамАЗа" на пути на перегоне Гремячая – Котельниково. Машинист пассажирского поезда Казань – Адлер якобы применил экстренное торможение, однако это не помогло.

К настоящему моменту движение поездов на участке приостановлено. Водитель грузовика госпитализирован.

