Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области

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Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов вечером 10 сентября на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Отмечается, что инцидент произошел из-за "вмешательства в работу железнодорожного транспорта". Предварительно, никто не пострадал.

На месте происшествия работают правоохранители. Кроме того, в ЮВЖД сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий случившегося.

Ранее шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская Борзинского района в Забайкальском крае. Сход произошел на путях необщего пользования. Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет.

Еще один инцидент произошел до этого в Оренбургской области, где шесть грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Меновой двор. В результате также никто не пострадал. Угроза экологической безопасности отсутствовала. При сходе вагонов частично разрушилось двухэтажное здание станции.