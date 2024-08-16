ТАСС: "РЖД" оценили ущерб в 30 млн от диверсии, совершенной под Рязанью

Фото: СК РФ

Российские железные дороги (РЖД) оценили ущерб в 30 миллионов рублей от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, который устроил гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Сидики вменяют девять особо тяжких преступлений террористической направленности, он признал вину.

В ноябре прошлого года 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области из-за вмешательства посторонних лиц.

В результате ЧП пострадали два человека: машинист и его помощник. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что на железной дороге был произведен подрыв самодельного взрывного устройства.

Сидики задержали в его квартире в Рязани. Его обвиняют в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также повлекшему причинение тяжкого имущественного ущерба. Мужчина признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

По данным СМИ, Сидики завербовали спецслужбы Украины в одном из запрещенных в РФ мессенджеров. Ему удалось совершить подрыв с третьего раза, пропустив два поезда с личным составом ВС РФ и техникой. Несмотря на обещанные за теракт 15 тысяч долларов, никаких денег ему не перевели.

