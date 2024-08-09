Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью Сидики отрицает, что собирался на СВО

Фото: vk.com/Руслан Сидики (Руслан Сидики внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) отрицает, что собирался уйти на СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Игоря Поповского.

По его словам, его подзащитный категорически опровергает такие слухи.

Ранее СМИ писали, что имеющий гражданство РФ и Италии Руслан Сидики попросил во время проведения следственных мероприятий отправить его в зону СВО.

В ноябре 2023 года 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области. Это произошло из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта.

Позже стало известно о двух пострадавших в результате ЧП. Ими оказались машинист и его помощник. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что на железной дороге был произведен подрыв самодельного взрывного устройства.

Сидики задержали в 2023 году в его квартире в Рязани. Мужчину обвиняют в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также повлекшему причинение тяжкого имущественного ущерба. Свою вину он признал и полностью раскаялся в содеянном.

По информации СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, Сидики завербовали спецслужбы Украины в одном из запрещенных в РФ мессенджеров. Ему удалось совершить подрыв с третьего раза, пропустив два поезда с личным составом ВС РФ и техникой. Несмотря на обещанные за теракт 15 тысяч долларов, никаких денег ему не перевели.

