Ростовский суд приговорил украинца к 18 годам за теракт на газопроводе в Ялте

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Южный окружной военный суд приговорил жителя Украины к 18 годам колонии за взрыв на газопроводе в Ялте летом 2023 года, сообщает ТАСС.

По данным суда, фигурант связался с сотрудником Службы безопасности Украины в 2022 году, когда находился на территории Днепропетровской области Украины. Летом 2023 года, находясь в Ялте, он получил инструкцию по изготовлению взрывчатки и информацию о месте хранения компонентов для нее.

В итоге он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое разместил на поверхности выбранного газопровода в поселке Кореиз и дистанционно взорвал его.

Уголовное дело в отношении фигуранта расследовали по статьям "Теракт", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ".

Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Ранее ФСБ пресекла теракт на автовокзале в Ессентуках. Задержан готовивший его уроженец одной из стран Центральной Азии.

По данным спецслужб, задержанный является членом запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО). Он "присягнул на верность главарю МТО" и готовил атаку на транспортные объекты Ессентуков с использованием самодельного взрывного устройства.

Кроме того, мужчина дал присягу "Исламскому государству" (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в РФ). Со слов задержанного, по приказам организации он планировал провести теракт.