ФСБ задержала жителя Забайкалья за подрывную деятельность против РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который вступил в террористическую организацию и вел подрывную деятельность против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По информации ведомства, задержанный в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации "Артподготовка", признанной в РФ экстремистской и террористической. По заданию зарубежных кураторов он распространял материалы, дискредитирующие действия ВС России и органов власти в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, он призывал к насильственному изменению основ конституционного строя, указала пресс-служба регионального УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Участие в деятельности террористической организации". Фигуранту может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали жителя города Искитима, который хотел воевать в составе террористической организации на стороне украинской армии. Для этого мужчина планировал пересечь госграницу. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к государственной измене" и "Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признала террористической".