Еще двое членов банды Басаева задержаны за нападение на военных в 1999 году

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Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавших в нападении на военных в Чечне в 1999 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на ФСБ России.

По данным следствия, Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов добровольно вступили в состав банды Басаева и Хаттаба и приняли участие в совершении преступлений в станице Червленной Чечни.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ввиду особой тяжести совершенных преступлений суд постановил заключить Алимгиреева и Кадрашова под стражу.

В декабре 2021 года силовики задержали еще двух участников банды Басаева и Хаттаба. Ими стали уроженцы Ставропольского края Ильхан Канмурзаев 1979 года рождения и Каирбек Бакиев 1972 года рождения.

В 2000 году в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни члены банды Басаева напали на военнослужащих шестой парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Погибли 84 десантника.